2020-02-19T15:29:54+03:00
Экономика

В экономику Тульской области привлекут более 1 трлн рублей инвестиций

В 2020 году в планах завершить более 20 крупных инвестпроектов
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В экономику Тульской области к 2024 году привлекут более 1 трлн рублей инвестиций. Такая задача поставлена в рамках плана инвестиционного развития региона.

В инвестиционной стадии находится 106 соглашений на сумму более 500 млрд рублей.

Для предложения инвесторам было разработано порядка 70 модельных проектов. Ключевые сферы для инвестирования: химия, машиностроение, инновационные технологии, развитие биотехнологического кластера, аграрная промышленность, добыча полезных ископаемых, туризм, логистика.

В 2019 году региональное правительство заключило 39 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 6 100 рабочих мест.

В 2020 году в планах завершить более 20 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей и создать более 3 тысяч рабочих мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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