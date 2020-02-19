В экономику Тульской области привлекут более 1 трлн рублей инвестиций
В экономику Тульской области к 2024 году привлекут более 1 трлн рублей инвестиций. Такая задача поставлена в рамках плана инвестиционного развития региона.
В инвестиционной стадии находится 106 соглашений на сумму более 500 млрд рублей.
Для предложения инвесторам было разработано порядка 70 модельных проектов. Ключевые сферы для инвестирования: химия, машиностроение, инновационные технологии, развитие биотехнологического кластера, аграрная промышленность, добыча полезных ископаемых, туризм, логистика.
В 2019 году региональное правительство заключило 39 инвестиционных соглашений с общим объемом инвестиций более 115 млрд рублей. Их реализация позволит создать около 6 100 рабочих мест.
В 2020 году в планах завершить более 20 крупных инвестпроектов с общим объемом инвестиций около 60 млрд рублей и создать более 3 тысяч рабочих мест.
ИСТОЧНИК KP.RU