2020-02-19T15:16:17+03:00
Экономика

Предприниматели Тульской области и Республики Узбекистан обсудили экспорт плодоовощной продукции

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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Предприниматели Тульской области и Республики Узбекистан обсудили адресный экспорт качественной конкурентоспособной плодоовощной продукции для потребительских нужд населения Тульской области и других регионов РФ. Тему затронули 18 февраля в ходе рабочей встречи. Она прошла в посольстве Республики Узбекистан.

В мероприятии приняли участие от Тульского региона Председатель регионального отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов, инвестиционный уполномоченный администрации города Тула и исполнительный директор Фонда международной бизнес кооперации Николай Летюшов.

Стороны также обсудили выработку и развитие совместных системных мер по налаживанию тесных долгосрочных связей, как с экспортерами и импортерам в Республике Узбекистан, так и экспортерами, и импортерами в Тульской области и в других регионах Российской Федерации.

Фото: Михаил Глухов

Фото: Михаил Глухов

Кроме того, поднимался вопрос развития устойчивых партнерских отношений и взаимовыгодного сотрудничество между Фондом международной бизнес кооперации и Инвестиционно-консалтинговой компании «BMB TRADE GROUP».

Стороны согласовали и подписали Меморандум, который обозначает следующие направления сотрудничества:

- обмен информацией, на основе которой строятся и реализуются бизнес-проекты;

- организация встреч с потенциальными бизнес-партнерами;

- проведение мероприятий культурного и образовательного обмена между странами.

- В тульском регионе уже не первый год работают инвесторы из Республики Узбекистан. Данная встреча позволит развить и углубить интеграционные связи между нашим регионом и Узбекиистаном. На встрече зашла речь о возможной побратимости между регионами. Думаю это хорошая возможность для бизнесов обеих сторон, - отметил председатель Тульского отделения «ОПОРА РОССИИ» Михаил Глухов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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