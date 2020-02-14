Тульский экзотариум приглашает на увлекательную программу «Зубастые истории»
В субботу, 15 февраля, в Тульский экзотариум приглашает на познавательную программу «Зубастые истории», посвященную всемирному Дню стоматолога.
Гостей старой экспозиции по адресу: Октябрьская, 26 ждут игры по экспозиции и на стенде, интерактивная дискуссия о строении челюстей и их предназначении, по итогам которой наши посетители смогут легко отличить зубы человека от зубов животных, а также узнают ответы на такие вопросы, как:
- у кого зубы находятся в желудке?
- сколько зубов у акулы?
- как долго проживет слон, лишившийся зубов?
- зачем клыки некоторым травоядным животным, в том числе и лошадям?..
Возрастное ограничение: 0+
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU