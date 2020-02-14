В Туле был задержан преступник, 25 лет находившийся в федеральном розыске

14 Февр. 2020 2020-02-14T17:14:02+03:00

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В Туле полицейскими был задержан мужчина, в течение 25 лет находившийся в федеральном розыске. В 1995 году в Волгоградской области он совершил убийство, после чего покинул волжский регион. Долгое время его местонахождение было неизвестно.

Сотрудники уголовного розыска УМВД России по Тульской области получили информацию о том, что преступник может скрываться в Туле. При проверке сведений полицейские получили предварительное подтверждение этой версии. Позже стало известно, что разыскиваемый проживает в регионе под другой фамилией. Полицейским удалось собрать образцы его ДНК благодаря окуркам, оставленным им на улице.

Совместно с сотрудниками волгоградской полиции было проведено исследование, которое подтвердило обоснованность предположения о том, что в розыске находится именно этот мужчина.

Преступник был задержан. В настоящее время он передан инициатору розыска в Волгоград для проведения процессуальных действий.

ИСТОЧНИК KP.RU