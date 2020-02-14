2020-02-14T11:25:11+03:00
Общество

Тульский Экзотариум приглашает всех желающих поучаствовать в «ТРИконе»

Посетителей ждут мастер-классы, семинары, общение с ведущими игр и, конечно, многочисленные игротеки
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В воскресение, 16 февраля, Тульский Экзотариум и клуб настольных игр «Дракон-в-Кубе» приглашают всех желающих поближе познакомиться с одним из самых необычных и увлекательных хобби.

«ТРИкон» - это место, где ведущие делятся своим опытом о самых интересных и необычных находках, сделанных ими в мире настольных ролевых игр, где люди свободно общаются, рассказывая о том, сколь богат, ярок и увлекателен может быть мир ролевых игр. Это то место, где можно самому стать персонажем игры!

Туляков ждут мастер-классы и семинары на ролевые тематики, общение с ведущими, презентация новых игр, круглый стол, игровая демонстрация ролевых игр НРИ "Новая эра", Искусство Волшебства | НРИ | Ars Magica, «Мышиная Стража».

Основная цель конвента: встретиться, поиграть и пообщаться.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Мероприятие состоится 16 февраля с 10:00 до 18:00 в Экзотариуме в парке им. Белоусова.

Предлагаем ознакомиться с подробным расписанием мероприятия.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Возрастное ограничение: 12+

ИСТОЧНИК KP.RU

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