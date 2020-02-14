В «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет бесплатная образовательная программа «Бизнес-старт»

14 Февр. 2020 2020-02-14T09:47:58+03:00

«Бизнес-старт» – это федеральный образовательный проект для начинающих предпринимателей, разработанный Деловой средой от Сбербанка

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Программа будет проведена в Тульской области в рамках образовательного проекта «Мастерская для бизнеса». Организатор – Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.

Занятия в рамках проекта бесплатные. Двухнедельное обучение начнется 18 февраля в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, проспект Ленина, дом 125, 4 корп., 2 этаж).

Для участия в образовательной программе необходима обязательная предварительная регистрация на сайте http://bit.ly/37BN0IH

«Бизнес-старт» - это лекции и рабочие кейсы от реальных предпринимателей, пошаговые инструкции для старта бизнеса, возможность начать свое дело здесь и сейчас.

- Алексей Четвергоф - сооснователь сети чайных «Пуэр Бар», «Чайнабар», управляющий партнер «КАЗ Групп».

- Руслан Баликов – с 2006 года запустил 13 собственных бизнес-проектов. В настоящее время успешно развиваются 6 проектов.

- Антон Костриченко – владелец компаний SHEER и Лаборатория Клиентов.

- Зубарев Константин – бизнес-эксперт, предприниматель, управляющий партнер компании "Salecraft", автор книги «Идеальная продажа».

Зарегистрируйтесь и станьте участником проекта: http://bit.ly/37BN0IH

Подробности по телефону 89156928275 и на сайте https://school.dasreda.ru/biz71_start.

*Проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ИСТОЧНИК KP.RU