В «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого пройдет бесплатная образовательная программа «Бизнес-старт»
Программа будет проведена в Тульской области в рамках образовательного проекта «Мастерская для бизнеса». Организатор – Центр «Мой бизнес» при поддержке комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку.
Занятия в рамках проекта бесплатные. Двухнедельное обучение начнется 18 февраля в «Точке Кипения» ТГПУ им. Л.Н. Толстого (г. Тула, проспект Ленина, дом 125, 4 корп., 2 этаж).
Для участия в образовательной программе необходима обязательная предварительная регистрация на сайте http://bit.ly/37BN0IH
«Бизнес-старт» - это лекции и рабочие кейсы от реальных предпринимателей, пошаговые инструкции для старта бизнеса, возможность начать свое дело здесь и сейчас.
- Алексей Четвергоф - сооснователь сети чайных «Пуэр Бар», «Чайнабар», управляющий партнер «КАЗ Групп».
- Руслан Баликов – с 2006 года запустил 13 собственных бизнес-проектов. В настоящее время успешно развиваются 6 проектов.
- Антон Костриченко – владелец компаний SHEER и Лаборатория Клиентов.
- Зубарев Константин – бизнес-эксперт, предприниматель, управляющий партнер компании "Salecraft", автор книги «Идеальная продажа».
Зарегистрируйтесь и станьте участником проекта: http://bit.ly/37BN0IH
Подробности по телефону 89156928275 и на сайте https://school.dasreda.ru/biz71_start.
*Проходит в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
ИСТОЧНИК KP.RU