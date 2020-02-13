В Тульской области освобожден экс-глава новомосковской администрации Вадим Жерздев

13 Февр. 2020 2020-02-13T16:58:24+03:00

Такое предположение появилось после того, как бывший чиновник зарегистрировался в одном из месенджеров

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Как сообщают тульские СМИ, бывший руководитель администрации Новомосковска Вадим Жерздев условно-досрочно освобожден. Догадки об этом появились после того, как экс-чиновник зарегистрировался в одном из популярных месенджеров.

Напомним, Вадим Жерздев был осужден еще в прошлом году за злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, еще в феврале 2016 года экс-глава новомосковской администрации хотел продать по заниженной цене одной из организаций Тульской области, учредителем которой является его знакомый, три участка на ул. Трудовые резервы, где планировали организовать платную парковку. Для этого были организованы открытые аукционы, к которым были допущены трое участников. Но аукцион отменился по инициативе самого Жерздева.

По решению суда ему было назначено наказание в виде 1 года и 7 месяцев колонии-поселения (по первому приговору суда, Жерздев должен был отбывать наказание в колонии-поселения 2 года, но этот приговор был обжалован, после чего бывшему главе администрации срок снизили). Также Вадим Жерздев 3 года не сможет занимать ряд должностей, относящихся к государственной службе.

ИСТОЧНИК KP.RU