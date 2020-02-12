2020-02-12T13:43:27+03:00
Общество

Тульских школьников рекомендуют отправить на каникулы

Министерство образования одобрило инициативу Роспотребнадзора по введению дополнительных каникул в связи с эпидемией гриппа.
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Тульских школьников рекомендуют отправить на каникулыТульских школьников рекомендуют отправить на каникулыФото: Алексей ФОКИН
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Каникулы рекомендовано ввести для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей с 13 февраля на 10 календарных дней.

В настоящий момент ситуация с заболеваемостью простудными заболеваниями среди детей стабильная. Показатели заболеваемости - ниже эпидемических порогов.

Однако для предупреждения массового распространения заболеваний министерство поддерживает рекомендацию Роспотребнадзора по введению дополнительных мер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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