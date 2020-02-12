Тульских школьников рекомендуют отправить на каникулы
Министерство образования одобрило инициативу Роспотребнадзора по введению дополнительных каникул в связи с эпидемией гриппа.
Тульских школьников рекомендуют отправить на каникулыФото: Алексей ФОКИН
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Каникулы рекомендовано ввести для разрыва путей передачи гриппа и ОРВИ среди детей с 13 февраля на 10 календарных дней.
В настоящий момент ситуация с заболеваемостью простудными заболеваниями среди детей стабильная. Показатели заболеваемости - ниже эпидемических порогов.
Однако для предупреждения массового распространения заболеваний министерство поддерживает рекомендацию Роспотребнадзора по введению дополнительных мер.
ИСТОЧНИК KP.RU