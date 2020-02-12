2020-02-12T13:28:04+03:00
Политика

Очередное назначение: кто стал руководителем аппарата администрации Тулы?

Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города
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Назначен новых руководитель аппарата администрации Тулы. Фото: souzveche.ruНазначен новых руководитель аппарата администрации Тулы. Фото: souzveche.ruФото: материалы пресс-служб
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Денис Владимирович Громов стал руководителем аппарата администрации города Тулы.

Денис Громов до назначения работал в различных коммерческих структурах, а также служил в налоговых органах.

Известно, что Денис Владимирович окончил в 2000 году Тульский государственный университет, в 2004 году – Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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