Очередное назначение: кто стал руководителем аппарата администрации Тулы?
Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города
Назначен новых руководитель аппарата администрации Тулы. Фото: souzveche.ruФото: материалы пресс-служб
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Денис Владимирович Громов стал руководителем аппарата администрации города Тулы.
Денис Громов до назначения работал в различных коммерческих структурах, а также служил в налоговых органах.
Известно, что Денис Владимирович окончил в 2000 году Тульский государственный университет, в 2004 году – Международный юридический институт при Министерстве юстиции Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU