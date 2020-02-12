В Тульской области пьяный водитель без прав стал виновником ДТП

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:07:55+03:00

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10 февраля в Тульской области на 66-ом км автодороги «Чернь — Медведки» Каменского района мужчина 1985 года рождения, ранее судимый по статье «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», не имея права на управление автомобилем и в состоянии алкогольного опьянения, сынициировал столкновение на встречной полосе.

По предварительным данным, управляя автомобилем «ВАЗ 21074», он не выбрал безопасную скорость для движения и, не справившись с управлением, выехал на встречку, где влетел в «ВАЗ 211540» под управлением мужчины 1981 года рождения.

На саднем сиденье «ВАЗа 21074» без специальных детских удерживающих устройств находились два несовершеннолетних пассажира: 6-летний мальчик и 4-летняя девочка. В результате аварии они получили различные травмы и были госпитализированы.

Фото: Материалы пресс-служб

Фото: Материалы пресс-служб

Также в машине находился еще один человек — на пассажирском кресле сидела их мать. Она не раз привлекалась у административной ответственности по двум статьям КоАП РФ: «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних) и «Потребление (распитие) алкогольной продукции в запрещенных местах». Данная семья является многодетной, с 2017 года она состоит на профилактическом учете в подразделении по делам несовершеннолетних.

Тульская Госавтоинспекция напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет. В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., либо лишением свободы на срок до 2-х лет. Уважаемые водители, помните, что именно от вас зависит безопасность всех участников дорожного движения на дорогах Тульского региона.

Помните, что, находясь за рулем автомобиля, вы несете ответственность не только за свою жизнь, но и за жизни всех ваших пассажиров, в особенности маленьких детей. Большинство аварий случается по причине несоблюдения Правил дорожного движения (выезд на полосу встречного движения, превышения скорости, вождение в утомленном состоянии) и главная задача детских удерживающих устройств – сохранить жизнь и здоровье ваших юных пассажиров. Ребенок, находясь в автомобиле, является пассивным участником дорожного движения и его безопасность целиком и полностью зависит только от вас!

ИСТОЧНИК KP.RU