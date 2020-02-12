Авария в Тульской области с почтовым автомобилем не повлияла на обслуживание и сроки доставки отправлений
За всеми почтовыми отправлениями на место происшествия была направлена другая машина
Фото: Архив "КП"
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Ранее сообщалось о ДТП, произошедшем в Новомосковске 11 февраля. Участниками аварии стали сразу три автомобиля, в числе которых оказался грузовик «Почты России».
По сообщению УФПС Тульской области, водитель почтового ведомства в аварии не виновен. Все почтовые отправления, находившиеся в автомобиле, находятся в полной сохранности. На место ДТП была оперативно направлена дополнительная машина, которая доставила их по маршруту.
На обслуживании клиентов и сроках доставки отправлений происшествие также не отразилось.
ИСТОЧНИК KP.RU