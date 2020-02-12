В Тульской области в ДТП попал автомобиль «Почты России»

12 Февр. 2020 2020-02-12T10:41:12+03:00

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Днем 11 февраля приблизительно в 15:00 в Новомосковске произошло тройное ДТП с участием «Мицубиси Лансер», пассажирской газели и автомобиля «ГАЗ».

Авария произошла на перекрестке улиц Комсомольская и Солнечная. По предварительной информации, на перекрестке неравнозначных дорог водитель иномарки не уступил дорогу имеющему преимущество автомобилю, после чего совершил столкновение с маршруткой, находящейся на маршруте 21, и грузовиком «Почты России». К месту происшествия были направлены сотрудники МЧС и скорой медицинской помощи.

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Мицубиси».

ИСТОЧНИК KP.RU