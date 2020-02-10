Под Тулой в аварии с автобусом пострадали 7 человек
Подробности аварии устанавливаются
Фото: Материалы пресс-служб
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Ранее сообщалось о серьезном ДТП, которое произошло в Щекинском районе. Участниками аварии стали пассажирский автобус «Щекино — Тула» и грузовик.
Сейчас появилась информация о пострадавших. По предварительным данным, их насчитывается 7 человек. Все они получили травмы различной степени тяжести.
Подробности случившегося устанавливаются специалистами Госавтоинспекции.
Фото: Материалы пресс-служб
ИСТОЧНИК KP.RU