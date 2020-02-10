В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком

10 Февр. 2020 2020-02-10T12:11:54+03:00

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Утром 10 февраля в Щекинском районе Тульской области на 33-м км в районе н.п. Кочаки в 10:20 утра произошло ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ и автобуса «ЛиАЗ».

Сообщается, что есть пострадавшие.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, областной поисково-спасательной службы и скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС.

В деталях ДТП предстоит разобраться специалистам.

ИСТОЧНИК KP.RU