В Тульской области пассажирский автобус столкнулся с грузовиком
Есть пострадавшие
Фото: Материалы пресс-служб
Изменить размер текста:
Утром 10 февраля в Щекинском районе Тульской области на 33-м км в районе н.п. Кочаки в 10:20 утра произошло ДТП с участием грузового автомобиля ГАЗ и автобуса «ЛиАЗ».
Сообщается, что есть пострадавшие.
К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, областной поисково-спасательной службы и скорой медицинской помощи. Для ликвидации последствий происшествия привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники МЧС.
В деталях ДТП предстоит разобраться специалистам.
ИСТОЧНИК KP.RU