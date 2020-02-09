В Туле пройдет литературно-музыкальная программа, посвященная юбилею А. П. Чехова

9 Февр. 2020 2020-02-09T16:52:21+03:00

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14 февраля в Туле в Голубом зале Дворянского собрания состоится литературно-музыкальная программа, посвященная 160-летию со дня рождения А. П. Чехова «Шутки прозаического поэта». Псевдоним «Прозаический поэт» был одним из 50 в числе тех, которыми выдающийся писатель и драматург подписывал свои ранние рассказы.

Особая чеховская тема - мозаика судеб, характеров, ситуаций, связанных с чувством любви, которая может принимать у него различные, иногда самые противоречивые обличья! Пьесы Чехова являются классикой русской художественной литературы и до сих пор не покидают театральные подмостки.

В литературно-музыкальной программе, посвященной юбилею писателя, артисты Елена Сладкова, Александр Романов и фольклорный ансамбль «Усладушка» приглашают зрителей вместе перелистать страницы его рассказов «Загадочная натура», «Скверная история», «Длинный язык» и шутки в одном действии «Медведь».

Мероприятие состоится 14 февраля, в пятницу, в 18:30.

Возрастные ограничения: 6+

ИСТОЧНИК KP.RU