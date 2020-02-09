В Туле на октябрьской горела квартира

9 Февр. 2020 2020-02-09T12:58:58+03:00

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В Туле на ул. Октябрьской ранним утром 9 февраля в многоэтажном доме произошел пожар. На место незамедлительно выехали два пожарных расчета и автолестница для работы на верхних этажах.

Прибыв на место, пожарные установили, что возгорание уже ликвидировано – жильцам удалось его потушить своими силами.

В результате пожара на кухне обгорела плита и мебель, закоптились стены и потолок по всей площади. Сообщается, что есть пострадавший.

Причина пожара устанавливается.

ИСТОЧНИК KP.RU