В Тульской области на свалке было обнаружено тело младенца
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии
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В субботу, 8 февраля, в поселке Барсуки Ленинского района Тульской области на свалке было обнаружено тело новорожденного ребенка.
В настоящее время следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на полное всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Уже назначена судено-медицинская экспертиза, благодаря которой будет установлена причина смерти младенца.
По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU