В Тульской области на свалке было обнаружено тело младенца

9 Февр. 2020 2020-02-09T00:19:23+03:00

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В субботу, 8 февраля, в поселке Барсуки Ленинского района Тульской области на свалке было обнаружено тело новорожденного ребенка.

В настоящее время следователями проводятся все необходимые проверочные мероприятия, направленные на полное всестороннее установление обстоятельств произошедшего. Уже назначена судено-медицинская экспертиза, благодаря которой будет установлена причина смерти младенца.

По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU