Директор тульской организации задолжал работникам свыше 3-х млн рублей

8 Февр. 2020 2020-02-08T18:23:55+03:00

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В Туле директор фирмы больше года не выплачивал работникам зарплату, имея при этом реальную финансовую возможность. Так, с 1 января 2018 года по 16 октября 2019 года 70 работникам фирмы, исполнявшим свои трудовые обязанности, не выплачивалась заработная плата. Общий размер долга составил 3 млн рублей.

Суд признал директора фирмы виновным в совершении преступления, предусмотренного УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». По ходатайству следователя судом наложен арест на имущество организации и обвиняемого на сумму 6 500 000 рублей. За счет реализации арестованного имущества впоследствии будут приняты меры к выплате работникам задолженности.

Также приговором суда фигуранту уголовного дела назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU