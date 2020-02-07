2020-02-07T18:32:54+03:00
Происшествия

В массовом ДТП на трассе в Тульской области погибли трое

Ещё двое пострадали
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7 февраля около 18.00 на 201 км трассы М2 произошло ДТП: столкнулись 3 машины - «Тойота Королла», «Киа Пиканто» и «Фольксваген Поло». По предварительным данным, в результате ДТП погибли 3 человека, все пассажиры Тойоты: женщина, её дочь и внук. Водитель остался жив. В «Киа» пострадали 2 человека. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа полиции. Устанавливаются обстоятельства случившегося, ведётся работа по организации дорожного движения на указанном участке трассы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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