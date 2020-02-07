2020-02-07T17:50:57+03:00
Политика

Галина Фомина возглавила Общественную палату Тульской области

Кандидатура Галины Григорьевны была поддержана единогласно
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Фото: Правительство Тульской областиФото: Правительство Тульской области
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Председателем Общественной палаты Тульской области стала Галина Фомина. 7 февраля на заседании была единогласно поддержана ее кандидатура.

В нынешнем созыве численность Общественной палаты существенно увеличилась (до 45 человек), а состав обновился более чем наполовину. В нее вошли ученые и педагоги, деятели культуры и спорта, журналисты, промышленники и предприниматели, представители общественных организаций, различных диаспор и конфессий.

Первый год работы новых членов палаты станет для региональной Общественной палаты юбилейным. Она была создана 10 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU

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