Галина Фомина возглавила Общественную палату Тульской области

7 Февр. 2020 2020-02-07T17:50:57+03:00

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Председателем Общественной палаты Тульской области стала Галина Фомина. 7 февраля на заседании была единогласно поддержана ее кандидатура.

В нынешнем созыве численность Общественной палаты существенно увеличилась (до 45 человек), а состав обновился более чем наполовину. В нее вошли ученые и педагоги, деятели культуры и спорта, журналисты, промышленники и предприниматели, представители общественных организаций, различных диаспор и конфессий.

Первый год работы новых членов палаты станет для региональной Общественной палаты юбилейным. Она была создана 10 лет назад.

ИСТОЧНИК KP.RU