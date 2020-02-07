С аграриями Тульской области обсудили экологическую безопасность региона

7 Февр. 2020 2020-02-07T12:44:05+03:00

Изменить размер текста: A A

7 февраля состоялось совещание с крупными аграрными предприятиями Тульской области по вопросу обеспечения экологической безопасности региона.

Представители надзорных органов рассказали о выявленных нарушениях в деятельности крупных аграрных предприятий в 2019 году. Также было отмечено, что в этом году проверки проведут вновь в тех хозяйствах, к которым ранее были нарекания.

Представители аграрных предприятий отчитались о своей работе в области экологической безопасности. Некоторые из них заявили о своей готовности заключить соглашение с правительством региона о защите окружающей среды.

ИСТОЧНИК KP.RU