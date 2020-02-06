Ведущую «Ревизорро» держали в заложниках в тульском кафе?
Результаты проверки зрители увидят 9 февраля
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Владелец тульского кафе, в которое с проверкой наведалась ведущая «Ревизорро», отключил свет в помещении и закрыл Ксению Милас на кухне.
Общение не заладилось с самого начала. Перед тем как оставить ведущую в темноте мужчина указывал ей на выход. А, судя по анонсу передачи, еще и неоднократно заявлял о плановой эвакуации из заведения, чтобы девушка все же покинула кухню.
Съемки в Туле проходили в 2019 году. В эфир передача выйдет на «Пятнице!» 9 февраля в 14.00.
ИСТОЧНИК KP.RU