Ведущую «Ревизорро» держали в заложниках в тульском кафе?

6 Февр. 2020 2020-02-06T17:07:27+03:00

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Владелец тульского кафе, в которое с проверкой наведалась ведущая «Ревизорро», отключил свет в помещении и закрыл Ксению Милас на кухне.

Общение не заладилось с самого начала. Перед тем как оставить ведущую в темноте мужчина указывал ей на выход. А, судя по анонсу передачи, еще и неоднократно заявлял о плановой эвакуации из заведения, чтобы девушка все же покинула кухню.

Съемки в Туле проходили в 2019 году. В эфир передача выйдет на «Пятнице!» 9 февраля в 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU