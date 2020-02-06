ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе в Туле: виновник мог быть пьян
В ДТП пострадали 2 человека
Фото: ГУ МЧС России по Тульской области
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ДТП с 8 машинами на Новомосковском шоссе в Туле мог спровоцировать водитель автомобиля «Акура». Предполагается, что 30-летний мужчина мог быть пьян.
Напомним, авария произошла вечером 5 февраля. Столкнулись «Акура», «Фольксваген», «Сузуки», «Субару», «Рено» и три иномарки «Киа».
В ДТП пострадали 2 человека - водитель и пассажир «Рено».
ИСТОЧНИК KP.RU