ДТП с восемью автомобилями на Новомосковском шоссе в Туле: виновник мог быть пьян

6 Февр. 2020 2020-02-06T15:05:53+03:00

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ДТП с 8 машинами на Новомосковском шоссе в Туле мог спровоцировать водитель автомобиля «Акура». Предполагается, что 30-летний мужчина мог быть пьян.

Напомним, авария произошла вечером 5 февраля. Столкнулись «Акура», «Фольксваген», «Сузуки», «Субару», «Рено» и три иномарки «Киа».

В ДТП пострадали 2 человека - водитель и пассажир «Рено».

ИСТОЧНИК KP.RU