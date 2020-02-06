В Туле руководитель АО «Роспечать» не доплачивал работникам зарплату

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:56:19+03:00

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Генеральный директор АО «Роспечать» получил представление. Прокурор Привокзального района потребовал установить размер минимальной заработной платы для работников не ниже 14 100 рублей, то есть суммы, установленной Региональным соглашением о минимальной заработной плате в Тульской области.

После этого были произведены доначисления по зарплате. Задолженность работникам выплачена в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU