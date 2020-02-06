Тулячка купила лотерейный билет и выиграла миллион в лотерею
Деньги референт городской администрации потратит на расширение жилплощади
Фото: Алексей ФОКИН
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Тулячка Ангелина Леонова купила на сайте лотерейный билет и выиграла миллион в лотерею. За результатами розыгрыша следили всей семьей. По ее признанию, услышав последнюю цифру, которая совпала с указанной в билете, были вне себя от счастья.
Выигранным миллионом тулячка решила распорядиться, вложив в расширение жилплощади.
Ангелина Леонова работает референтом в администрации Тулы. В свободное время занимается спортом. Зимой катается на лыжах и сноуборде, а летом отдыхает на даче.
ИСТОЧНИК KP.RU