Тулячка купила лотерейный билет и выиграла миллион в лотерею

6 Февр. 2020 2020-02-06T14:47:49+03:00

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Тулячка Ангелина Леонова купила на сайте лотерейный билет и выиграла миллион в лотерею. За результатами розыгрыша следили всей семьей. По ее признанию, услышав последнюю цифру, которая совпала с указанной в билете, были вне себя от счастья.

Выигранным миллионом тулячка решила распорядиться, вложив в расширение жилплощади.

Ангелина Леонова работает референтом в администрации Тулы. В свободное время занимается спортом. Зимой катается на лыжах и сноуборде, а летом отдыхает на даче.

ИСТОЧНИК KP.RU