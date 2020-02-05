Прокуратура Тулы внесла представление главе администрации
В нарушение требований закона на должность руководителя Комбината специализированного обслуживания населения был назначен 36-летний мужчина, который одновременно является учредителем и директором ООО «Металлинвест».
Также перед назначением не проводилась его аттестация. Это связано с тем, что в областном центре не установлен порядок аттестации руководителей унитарных предприятий. К таким выводам пришла прокуратура Тулы по результатам проверки.
В адрес главы администрации города внесено представление. В нем поставлены вопросы о расторжении трудового договора с руководителем комбината и о необходимости принятия порядка аттестации руководителей унитарных предприятий в Туле.
ИСТОЧНИК KP.RU