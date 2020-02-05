Прокуратура Тулы внесла представление главе администрации

5 Февр. 2020 2020-02-05T17:59:49+03:00

В нем поставлен вопрос о расторжении трудового договора с руководителем МКП «КСО»

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В нарушение требований закона на должность руководителя Комбината специализированного обслуживания населения был назначен 36-летний мужчина, который одновременно является учредителем и директором ООО «Металлинвест».

Также перед назначением не проводилась его аттестация. Это связано с тем, что в областном центре не установлен порядок аттестации руководителей унитарных предприятий. К таким выводам пришла прокуратура Тулы по результатам проверки.

В адрес главы администрации города внесено представление. В нем поставлены вопросы о расторжении трудового договора с руководителем комбината и о необходимости принятия порядка аттестации руководителей унитарных предприятий в Туле.

ИСТОЧНИК KP.RU