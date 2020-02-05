В Туле на ул. Бондаренко неизвестные слили бензин из машины
После этого злоумышленники удалились в неизвестном направлении
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В Туле на ул. Бондаренко под покровом ночи неизвестные слили бензин из машины. Соответствующее видео появилось в соцсетях.
На кадрах видно, как злоумышленники наполняют канистры чужим топливом. Слив бензин из припаркованной машины, они присмотрелись также к другим автомобилям, но больше на кражу не решились. После этого злоумышленники удалились в неизвестном направлении.
В полицию автовладелец так и не обратился.
ИСТОЧНИК KP.RU