В Туле состоялся первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука
Борьба велась в командном и личном зачетах
Фото: Администрация Тулы
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В Туле состоялся первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука среди молодежи. Борьба за призовые места велась в командном и личном зачетах. Помимо стрельбы из лука, командам необходимо было набрать наибольшее количество очков в спортивных играх дартс, корнхол и ладербол.
По окончании турнира в командном и личном зачете претенденты на пьедестал набрали равное количество баллов. В "Дуэльной стрельбе" команды после дополнительной перестрелки вновь оказались с равным количеством очков.
ИСТОЧНИК KP.RU