5 Февр. 2020 2020-02-05T12:42:17+03:00

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В Туле состоялся первый открытый любительский турнир по стрельбе из лука среди молодежи. Борьба за призовые места велась в командном и личном зачетах. Помимо стрельбы из лука, командам необходимо было набрать наибольшее количество очков в спортивных играх дартс, корнхол и ладербол.

По окончании турнира в командном и личном зачете претенденты на пьедестал набрали равное количество баллов. В "Дуэльной стрельбе" команды после дополнительной перестрелки вновь оказались с равным количеством очков.

ИСТОЧНИК KP.RU