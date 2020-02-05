Зооферма «Алексин страус» в Тульской области пока не закрывается

5 Февр. 2020 2020-02-05T11:43:50+03:00

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Так, накануне на интернет-странице ООО «Алексин страус» была размещена петиция в поддержку зоопарка и паническое заявление о закрытии и распродаже всех животных. Особо было подчеркнуто, что тех обитателей фермы, которых не удастся пристроить, усыпят. Причина — заведенное уголовное дело на владельца фирмы, связанное с обнаруженными на территории незаконными мигрантами.

Общественный резонанс получился таким, что уже к концу дня пост был удален. По признанию самих работников первоначальное объявление было сделано специально таким, чтобы вызвать максимальный отклик.

На сегодняшний момент, усыплять животных не планируют. Кроме этого, ферма-зоопарк не закрывается, попасть туда могут все желающие.

Также есть и запас кормов. К сожалению, по словам работников «Алексин страус», недостаточно большой, поэтому уже пришлось начать распродажу части птиц — чтобы поправить финансовое положение зоопарка. Ранее он содержался в основном за счет второй фирмы Арарата Узуняна.

Сейчас владельцы «Алексин страус» рассчитывают на помощь туляков — об этом они просят со своих страниц в соцсетях — не только с кормами, но и по уходу за животными.

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ИСТОЧНИК KP.RU