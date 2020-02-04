Закроется ли зооферма «Алексин страус»?

Зоопарк расположился рядом с Курганом Славы в Алексинском районе. Здесь на площади 65 тыс кв метров представлены и хищники, и травоядные - различные виды страусов, фазанов, павлинов, медведи, бизоны, олени, верблюды, львы. Всего больше тысячи различных животных.

Фото: страницы в соцсетях «Алексин страус».

Зоопарк был открыт несколько лет назад, его коллекция регулярно пополнялась. Отзывы посетителей были положительные. Однако на днях в результате рейда на ферму были задержаны трое граждан Таджикистана, у которых закончилось разрешение на работу. Мигранты были задержаны. Хозяина зоофермы обвиняют в организации нелегальной миграции. Именно это и объявляется причиной для закрытия.

В петиции, размещенной на странице зоопарка, заявлено, что теперь нечем кормить животных, и начинается их распродажа. Тех же, кого продать не удастся, придется усыплять.

Игра на чувствах

Почему-то кажется, есть в ситуации некое лукавство: как связан тот факт, что сейчас проводится следственная проверка по организации незаконной миграции со стороны хозяина зоопарка Арарата Узуняна и обеспечение питанием содержащихся в нем животных?

Возможно, дело в том, что с начала года вступил в силу закон (ст. 15 ФЗ № 498), по которому ужесточаются требования к содержанию животных, и зооферме необходимо получить новую лицензию в ближайшие два года?

В конечном итоге, усыплять животных, скорее всего, никто не будет - это запрещено законом, и за незаконное усыпление есть уголовное наказание. Усыплять можно в исключительных случаях — для этого необходимо собрать большое количество документов. Так что подобные заявления попахивают своеобразным популизмом, попыткой создать информационный ажиотаж, дабы отвлечь внимание от основных проблем зоопарка.

Фото: страницы в соцсетях «Алексин страус».

- Действительно, мы пока не собираемся никого усыплять, и корм пока тоже есть, - прокомментировала нашему изданию сложившуюся ситуацию сотрудница ООО «Алексин страус», представившаяся Мадиной. - Но наше закрытие — вполне реальный прогноз. Все дело в том, что Арарат Левикович сейчас находится в больнице. Из-за проблем, возникших с незаконными мигрантами, у него резко ухудшилось здоровье. По сути наша организация сейчас «обезглавлена», а все финансовые операции, в том числе закупку кормов, осуществлял он лично.

Откуда зверушки?

В свою очередь председатель городской общественной организации защиты животных «Май» и директор центра помощи животным «Любимец» Марина Ковсман откровенно назвала действия владельца частного зоопарка «вопиющей безответственностью».

- Заводить такое количество экзотических животных, а при возникновении малейшей проблемы сразу ставить вопрос ребром — будем усыплять — это типичное манипулирование на чувствах обывателя, - подчеркнула она. - Много лет назад я сама оказалась в похожей ситуации, когда был закрыт мой первый приют для бездомных собак и кошек. Да, тогда пришлось тоже поднять общественный резонанс вокруг ситуации. Но ни о каком усыплении никто даже не пытался заговаривать. Всех животных удалось благополучно пристроить. Есть разные способы привлечь к себе внимание, и такой способ, которым воспользовались в зоопарке «Алексин страус», на мой взгляд, совершенно неприемлем.

Впрочем, по последней информации, у контролирующих органов возникли новые вопросы к владельцу зоопарка, и инициирована еще одна проверка по статье «Незаконное предпринимательство». В частности, правоохранительные органы заинтересовала законность появления животных на ферме.