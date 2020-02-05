2020-02-05T11:40:03+03:00
Общество

Тульская область заняла второе место среди регионов по жалобам на услуги ЖКХ

Национальный центр "ЖКХ Контроль" провел исследование по регионам
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Фото: Алексей ФОКИНФото: Алексей ФОКИН
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Тульская область заняла 2 место рейтинга по количеству жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг (1 972 обращения). Их жители отправляли на "горячие линии" Национального центра "ЖКХ Контроль" .

Основные нарекания туляков касались организации в регионе работы с ТКО (40,2 % от всех жалоб). Недовольны жители и состоянием и содержанием своих домов (15,4 % жалоб). На плату за ЖКУ пожаловались 15 %, а на управление домами - 6,2 %.

Впрочем, по начислению платы за ЖКУ Тульская область лидирует среди остальных - 295 жалоб.

В целом регион в рейтинге опережает Тверская область (2 474 жалобы). А замыкает тройку лидеров Кировская область (948 обращений).

ИСТОЧНИК KP.RU

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