Тульская область заняла второе место среди регионов по жалобам на услуги ЖКХ
Тульская область заняла 2 место рейтинга по количеству жалоб на качество жилищно-коммунальных услуг (1 972 обращения). Их жители отправляли на "горячие линии" Национального центра "ЖКХ Контроль" .
Основные нарекания туляков касались организации в регионе работы с ТКО (40,2 % от всех жалоб). Недовольны жители и состоянием и содержанием своих домов (15,4 % жалоб). На плату за ЖКУ пожаловались 15 %, а на управление домами - 6,2 %.
Впрочем, по начислению платы за ЖКУ Тульская область лидирует среди остальных - 295 жалоб.
В целом регион в рейтинге опережает Тверская область (2 474 жалобы). А замыкает тройку лидеров Кировская область (948 обращений).
ИСТОЧНИК KP.RU