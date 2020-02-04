4 Февр. 2020 2020-02-04T17:01:07+03:00

В соревнованиях планируют принять участие около 5 тысяч жителей региона

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29 февраля в Ясной Поляне пройдет массовая гонка «Лыжня России». В соревнованиях планируют принять участие около 5 тысяч жителей региона.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях туляки могут предоставлять в мандатную комиссию. Она начнет свою работу в здании ЦСП на Тульском велотреке (западная трибуна), в конференц-зале на 2 этаже с 25 февраля. Часы работы: 9.00-17.00.

Заявки на участие в соревнованиях в день старта подаются в мандатную комиссию. Она начнет свою работу в 9.00 непосредственно в районе старта.

Каждый зарегистрированный участник соревнований получает стартовый номер и шапочку «Лыжня России».

Организаторы просят не регистрироваться тех, кто не собирается принимать участие в соревнованиях.

Парковка транспорта на территории музея-усадьбы «Ясная поляна» не предусмотрена. Автобусы муниципальных образований Тульской области и все транспортные средства прибудут на место проведения соревнования для посадки и высадки пассажиров, далее будут направлены на парковку ООО ПГС «Техносила». С парковки до места проведения соревнований и обратно будет организован трансфер.

ИСТОЧНИК KP.RU