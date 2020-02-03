2020-02-03T13:13:04+03:00
Экономика

УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking Award

УРАЛСИБ | Private Bank, специализированное подразделение по работе с крупным капиталом Банка УРАЛСИБ, стал лауреатом FRANK Private Banking Award
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УРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking AwardУРАЛСИБ | Private Bank стал лауреатом премии FRANK Private Banking AwardФото: материалы пресс-служб
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Это профессиональная премия, которая проводится компанией FRANK Research Group по итогам ежегодных исследований российского рынка частного капитала (private banking).

Награда была присуждена УРАЛСИБ | Private Bank в номинации «Лучшие небанковские и юридические консультации на рынке private banking в России». При определении победителя в этой номинации FRANK Research Group учитывала результаты исследования рынка private banking по таким параметрам, как уровень предоставляемых клиентам консультаций по налоговым и юридическим вопросам, консультаций по недвижимости и другим направлениям Lifestyle.

На церемонии награждения, которая проходила в московском историческом особняке на Волхонке, на сцену от лица УРАЛСИБ | Private Bank поднялись исполнительный директор, руководитель Департамента по работе с состоятельными семьями Банка УРАЛСИБ Ольга Дегтярева, начальник Управления Частный банк Евгения Осиновская и начальник Управления консультирования Наталья Ларина.

«Нам очень приятно получить эту награду, – комментирует вручение премии Ольга Дегтярева. – УРАЛСИБ | Private Bank стоял у истоков российской индустрии private banking. В этом году у нас юбилей – 25 лет работы на рынке. Все эти годы мы сохраняем новаторский дух и предлагаем нашим клиентам, их семьям актуальные и эффективные решения – как финансовые, так и небанковские».

Получить подробную информацию можно в офисах ПАО «БАНК УРАЛСИБ», по телефону 8-800-250-57-57, а также на сайте Банка. На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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