2020-02-02T17:56:31+03:00
Происшествия

Девять туляков пострадали от действий телефонных мошенников

Сумма ущерба - около 700 000 рублей
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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Девять туляков лишились своих сбережений из-за телефонных мошенников. Сумма ущерба - 674 тысячи рублей. Такова статистика за двое суток, сообщают в региональном УМВД.

Чаще всего злоумышленники действуют по одному сценарию: звонят гражданам и под различными предлогами просят сообщить реквизиты банковских карт, либо перевести деньги за товары или услуги. После этого жители обнаруживают списание денежных средств.

Полицейские напоминают гражданам об опасности телефонных мошенничеств. Безобидный, на первый взгляд, телефонный звонок может лишить граждан всех имеющихся сбережений.

По всем фактам мошенничеств сотрудники полиции проводят мероприятия по выяснению всех деталей случившегося.

ИСТОЧНИК KP.RU

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