Туляки "украсили" чужой автомобиль мусорными мешками

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:27:44+03:00

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В соцсетях туляки обсуждают иномарку, обложенную мусорными мешками. На ул. Михеева жители увидели, как на элитной иномарке "красуются" мешки с мусором. Неизвестные положили мусор на капот и багажник машины и подперли ее мешками со всех сторон.

Чем автовладелец "насолил" другим жителям - можно только догадываться. Возможно местные жители остались недовольны мастерством парковки владельца машины.

ИСТОЧНИК KP.RU