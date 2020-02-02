2020-02-02T12:27:44+03:00
Происшествия

Туляки "украсили" чужой автомобиль мусорными мешками

Фотографиями очевидцы поделились в соцсетях
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Фото: Тула ЖестьФото: Тула Жесть
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В соцсетях туляки обсуждают иномарку, обложенную мусорными мешками. На ул. Михеева жители увидели, как на элитной иномарке "красуются" мешки с мусором. Неизвестные положили мусор на капот и багажник машины и подперли ее мешками со всех сторон.

Чем автовладелец "насолил" другим жителям - можно только догадываться. Возможно местные жители остались недовольны мастерством парковки владельца машины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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