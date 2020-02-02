Тулякам предлагают добровольно сдать незаконно приобретенное оружие
В Тульской области стартовало профилактическое мероприятие «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе находящихся в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также на сдачу зарегистрированного оружия, ставшего в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации. Профилактическое мероприятие будет проводиться до 25 декабря 2020 года.
Всем гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, будут выплачены вознаграждения. Эти лица, в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.
Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области либо в ОВД по месту жительства либо по месту обнаружения.
Отметим, по итогам аналогичного мероприятия в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних дел обратилось 654 гражданина. Ими было сдано 734 единицы оружия, из них 28 единиц – из незаконного оборота и 706 единиц – состояли на учете в подразделениях ЛРР:
Также было сдано:
- 5131 патрон различных калибров;
- 4 кг 280 грамм пороха;
- две основные части снайперской винтовки Токарева;
- самодельный пистолет калибра 5,6 мм;
- газовый револьвер ТОЗ-101, переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм;
- 2 мины, 1 снаряд и 1 граната времен Великой отечественной войны.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95.
ИСТОЧНИК KP.RU