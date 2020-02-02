Тулякам предлагают добровольно сдать незаконно приобретенное оружие

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:05:09+03:00

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В Тульской области стартовало профилактическое мероприятие «Оружие» по добровольной сдаче гражданами на возмездной основе находящихся в незаконном обороте оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, а также на сдачу зарегистрированного оружия, ставшего в силу большого срока службы опасным для его дальнейшей эксплуатации. Профилактическое мероприятие будет проводиться до 25 декабря 2020 года.

Всем гражданам, сдавшим оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства, будут выплачены вознаграждения. Эти лица, в соответствии с примечаниями к статьям 222 и 222.1 УК РФ, освобождаются от уголовной ответственности за незаконное хранение сданных предметов и веществ.

Оружие следует сдавать в территориальные подразделения лицензионно-разрешительной работы Управления Росгвардии по Тульской области либо в ОВД по месту жительства либо по месту обнаружения.

Отметим, по итогам аналогичного мероприятия в 2019 году в подразделения лицензионно-разрешительной работы и в территориальные органы внутренних дел обратилось 654 гражданина. Ими было сдано 734 единицы оружия, из них 28 единиц – из незаконного оборота и 706 единиц – состояли на учете в подразделениях ЛРР:

Также было сдано:

- 5131 патрон различных калибров;

- 4 кг 280 грамм пороха;

- две основные части снайперской винтовки Токарева;

- самодельный пистолет калибра 5,6 мм;

- газовый револьвер ТОЗ-101, переделанный под стрельбу патронами 5,6 мм;

- 2 мины, 1 снаряд и 1 граната времен Великой отечественной войны.

Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8 (4872) 33-81-95.

ИСТОЧНИК KP.RU