2020-02-02T08:30:46+03:00
Происшествия

Ради восьми банок кофе туляк пошел на кражу

Инцидент произошел в одном из супермаркетов
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В Ефремове в полицию с заявлением обратилась директор супермаркета. Она рассказала, что днём из магазина на улице Мира неизвестный украл 8 банок кофе. Полицейские выехали на место происшествия. При просмотре записи с камер видеонаблюдения сотрудники выяснили личность предполагаемого преступника. Им оказался ранее судимый за кражи 26-летний местный житель. В полиции проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Похищенное изъято.

ИСТОЧНИК KP.RU

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