В Туле задержали похитителя канализационных люков

2 Февр. 2020 2020-02-02T12:28:57+03:00

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В Туле в отделение полиции "Криволученский" с заявлением обратился начальник участка ресурсоснабжающей организации. Мужчина сообщил, что с улицы Приупской пропало несколько канализационных люков. При подведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 19-летний житель села Лутовиново Ленинского района. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания. В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела

ИСТОЧНИК KP.RU