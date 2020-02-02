В Туле задержали похитителя канализационных люков
В Туле в отделение полиции "Криволученский" с заявлением обратился начальник участка ресурсоснабжающей организации. Мужчина сообщил, что с улицы Приупской пропало несколько канализационных люков. При подведении оперативных мероприятий полицейским удалось установить злоумышленника. Им оказался нигде не работающий 19-летний житель села Лутовиново Ленинского района. Он был доставлен в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства. От молодого человека получены признательные показания. В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела
ИСТОЧНИК KP.RU