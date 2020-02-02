Туляки могут приложиться к мощам Святой Марии Магдалины

2 Февр. 2020 2020-02-02T15:44:45+03:00

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Мощи святой Марии Магдалины привезли в Тулу. 2 февраля святыня будет находиться в Успенском кафедральном соборе по адресу: г. Тула, улица Менделеевская, 13.

3 февраля мощи перенесут во Всехсвятский кафедральный собор Тулы, а потом и в другие храмы Тульской епархии. Ковчег с частицей мощей пробудет в пределах Тульской епархии до 29 февраля 2020 года. Полное расписание пребывания святыни можно посмотреть на сайте Тульской епархии.

ИСТОЧНИК KP.RU