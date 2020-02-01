Под Тулой разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину

1 Февр. 2020 2020-02-01T15:05:43+03:00

Изменить размер текста: A A

В Кимовске Тульской области больше недели ищут пропавшую 40-летнюю Никитину Ольгу Александровну. С 20 января 2020 года её местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 160, хужощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза серые. Особые приметы: на шее шрамы от ожогов. Одежда: серый пуховик с капюшоном, черные болоневые штаны, серая шапка с помпоном. Пропавшую разыскивают близкие и волонтеры. Если вы имеете какую-либо информацию о попавшей - сообщите на горячую линию "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU