2020-02-01T15:05:43+03:00
Происшествия

Под Тулой разыскивают пропавшую 40-летнюю женщину

С 20 января ее местоположение неизвестно
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Фото: Материалы пресс-службФото: Материалы пресс-служб
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В Кимовске Тульской области больше недели ищут пропавшую 40-летнюю Никитину Ольгу Александровну. С 20 января 2020 года её местонахождение неизвестно. Приметы пропавшей: рост 160, хужощавого телосложения, волосы темные короткие, глаза серые. Особые приметы: на шее шрамы от ожогов. Одежда: серый пуховик с капюшоном, черные болоневые штаны, серая шапка с помпоном. Пропавшую разыскивают близкие и волонтеры. Если вы имеете какую-либо информацию о попавшей - сообщите на горячую линию "Лиза Алерт".

ИСТОЧНИК KP.RU

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