Туляки готовятся перейти на электронные трудовые книжки

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:50:43+03:00

Новый документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности

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В Туле обсудили переход работников на электронные трудовые книжки. Напомним, с 1 января 2020 года в России вводится электронная трудовая книжка. Такой документ обеспечит постоянный и удобный доступ работников к информации о своей трудовой деятельности, а работодателям откроет новые возможности кадрового учета.

Предполагается, что хранение информации о трудовой деятельности работников в едином электронном пространстве решит проблему утраты сведений. К тому же, это исключит расходы работодателей на приобретение бланков трудовых книжек и их хранение.

В России переход к новому формату трудовой книжки добровольный и будет осуществляться только с согласия человека. Исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальным гражданам до 31 декабря 2020 года необходимо подать письменное заявление работодателю о ведении трудовой книжки в электронном виде или о сохранении бумажной трудовой книжки.

ИСТОЧНИК KP.RU