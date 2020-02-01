В Туле госслужащая и безработный пойдут под суд за мошенничество с землей

1 Февр. 2020 2020-02-01T08:56:58+03:00

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В Туле 58-летняя начальницу архива администрации Ленинского района и ее 34-летний безработного подельника будут судить. Мужчину и женщину обвиняют в мошенничестве, организованной группой, в особо крупном размере.

Все происходило с 2014 по 2015 год, когда соучастники под видом предоставления гражданам коммерчески привлекательных земельных участков, приобрели право распоряжаться пятью земельными участками. Общая площадь земель составила 13,5 тыс. м², а стоимость - свыше 5 млн рублей. Вскоре их действия получили огласку, о мошенничестве узнали правоохранители.

Указанные земельные участки были отделены преступным способом, поэтому по решению суда в качестве обеспечительной меры на их дальнейшее распоряжение наложен арест. Уголовное дело направлено в Советский районный суд г. Тулы для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU