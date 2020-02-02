2020-01-31T16:58:07+03:00
Общество

Дежурные по Туле 2 февраля: за порядком проследит Виктор Панов

В случае ЧП туляки могут обращаться в дежурно-диспетчерскую службу
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 2 февраля, дежурным по Туле назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Виктор Панов.

Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU

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