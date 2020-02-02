Дежурные по Туле 2 февраля: за порядком проследит Виктор Панов
В случае ЧП туляки могут обращаться в дежурно-диспетчерскую службу
Фото: Архив "КП"
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В воскресенье, 2 февраля, дежурным по Туле назначен заместитель начальника главного управления по социальной политике главного управления администрации города Тулы по Пролетарскому территориальному округу Виктор Панов.
Туляки по всем возникающим вопросам могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС) по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.
ИСТОЧНИК KP.RU