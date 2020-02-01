Дежурыне по Туле 1 февраля: за порядком проследит Максим Щербаков

1 Февр. 2020 2020-02-01T10:22:26+03:00

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в ЕДДС

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В выходные и праздничные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города.

В субботу, 1 февраля, дежурить будет начальник главного управления администрации города Тулы по Зареченскому территориальному округу Максим Щербаков.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.

ИСТОЧНИК KP.RU