Жителей Тулы приглашают на работу в администрацию города

1 Февр. 2020 2020-01-31T16:05:47+03:00

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В Туле объявлен конкурс на включение в кадровый резерв администрации города. Вакансия муниципальной службы: главный специалист отдела по обработке, хранению и выдаче документов комитета ЗАГС администрации города.

Документы для участия в конкурсе принимаются с 31 января по 21 февраля 2020 года включительно по адресу: 300041, г. Тула, проспект Ленина, 2, кабинет 480, с 10.00 до 17.00 (в пятницу с 10.00 до 16.00) ежедневно, кроме перерыва на обед с 12.30 до 13.18, субботы и воскресенья.

Подробную информацию о конкурсе и замещаемым должностям можно получить по телефону: 8 (4872) 30-65-60 и на сайте администрации города Тулы.

ИСТОЧНИК KP.RU