Туляк "попался" на краже двух бутылок виски

1 Февр. 2020 2020-01-31T15:14:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Туле будут судить мужчину, который не устоял перед желанием уйти из магазина с бесплатным алкоголем.

В конце ноября 2019 года обвиняемый находился в торговом зале алкогольного супермаркета в Туле. Он воспользовался тем, что за ним никто не наблюдает и украл 2 бутылки виски на общую сумму 3 660,37 рублей. Похищенное он спрятал в рюкзак и вышел из магазина, минуя кассовый терминал, не предъявив товар и не оплатив его.

Своими действиями мужчина причинил магазину материальный ущерб на указанную сумму.

Теперь уголовное дело предстоит рассмотреть в суде. Об этом сообщает пресс-служба Управления Судебного департамента в Тульской области.

ИСТОЧНИК KP.RU