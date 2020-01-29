В Тульской области случайная прохожая потушила горящий автомобиль: поджигатели задержаны

29 Янв. 2020 2020-01-29T11:32:58+03:00

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В Новомосковске на минувшей неделе на ул. Школьной очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных оставили горящую тряпку около припаркованного у дома автомобиля «Мицубиси Аутлендер» и убежали.

Пока любители-операторы решали, вызывать или нет экстренную службу, проходившая мимо девушка самостоятельно устранила пожар. Она откинула от внедорожника тряпку и затушила огонь снегом.

Сотрудники полиции задержали подозреваемых в попытке поджога. Ими оказались бывший сожитель владелицы машины и его приятель. Орудием мести стала не тряпка, как сообщалось изначально, а кусок клеенки. Именно его положили около колеса машины.

Автомобиль не пострадал. В полиции возбуждено и расследуется уголовное дело. Подозреваемым грозит ответственность за покушение на поджог.

ИСТОЧНИК KP.RU