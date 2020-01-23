В Тульской области случайная прохожая потушила горящий автомобиль
В социальных сетях активно обсуждают видеозапись, сделанную в Новомосковске
В Тульской области случайная прохожая потушила горящий автомобильФото: соцсети
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Очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных бросили горящую тряпку в припаркованный у дома автомобиль и убежали.
А пока любители-операторы решали, вызывать или нет экстренную службу, проходившая мимо девушка самостоятельно ликвидировала возгорание. Она откинула от внедорожника тряпку и затушила огонь снегом.
По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.
ИСТОЧНИК KP.RU