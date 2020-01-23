В Тульской области случайная прохожая потушила горящий автомобиль

23 Янв. 2020 2020-01-23T11:28:16+03:00

В социальных сетях активно обсуждают видеозапись, сделанную в Новомосковске

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Очевидцы сняли на видео, как двое неизвестных бросили горящую тряпку в припаркованный у дома автомобиль и убежали.

А пока любители-операторы решали, вызывать или нет экстренную службу, проходившая мимо девушка самостоятельно ликвидировала возгорание. Она откинула от внедорожника тряпку и затушила огонь снегом.

По предварительной информации, происшествие обошлось без пострадавших.

ИСТОЧНИК KP.RU