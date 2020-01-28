Улучшение жилищных условий в Туле: кто может претендовать на выплаты

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:58:46+03:00

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В регионе проводится работа по обеспечению жильем нуждающихся ветеранов. Им полагается единовременная материальная помощь на ремонт жилого помещения в размере понесенных расходов.

Также теперь ее будут получать участники и инвалиды войны, а также их вдовы, постоянно проживающие в Тульской области, вне зависимости от наличия в собственности жилого помещения, нуждающегося в ремонте.

В регионе предоставляется единовременная денежная выплата на приобретение жилья малоимущим многодетным семьям, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и состоят на учете в органе местного самоуправления по месту жительства.

Многодетные семьи, воспитывающие 7 и более детей или ребенка-инвалида, имеют право на денежную выплату в первоочередном порядке. Средний размер денежной выплаты в 2019 году на одну семью составил 2,9 млн руб.

С 1 января по поручению Алексея Дюмина в регионе действует пакет дополнительных мер социальной поддержки семей при рождении третьего или последующего ребенка. Он включает в себя областной материнский (семейный) капитал в размере 150 тыс. рублей и единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий взамен предоставления земельного участка в собственность бесплатно в размере 200 тысяч рублей.

Еще одна мера поддержки - предоставление квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не имеют жилых помещений, либо имеют жилье, но их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

За счет средств федерального бюджета министерство труда и социальной защиты Тульской области предоставляет субсидии на приобретение жилья ветеранам боевых действий, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, признанных нуждающимися в жилых помещениях органами местного самоуправления до 1 января 2005 года.

Также предоставляется социальная выплата для приобретения жилого помещения, право на получение которой удостоверяется государственным жилищным сертификатом.

Молодым семьям положена социальная выплата на приобретение или строительство жилья. Размер социальной выплаты при этом составляет:

- 30% расчетной (средней) стоимости жилья для молодых семей, которые не имеют детей;

- 35% расчетной (средней) стоимости жилья, - для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

В соответствии с установленными федеральными условиями для участия в программе молодая семья должна соответствовать трем обязательным критериям:

- возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации решения о включении в список претендентов на получение социальной выплаты в планируемом году не превышает 35 лет;

- молодая семья признана нуждающейся в улучшении жилищных условий органом местного самоуправления по месту постоянного жительства;

- наличие у семьи доходов, позволяющих получить кредит, либо иных денежных средств, достаточных для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

Социальная выплата может быть направлена на оплату договора купли-продажи жилья, договора строительного подряда индивидуального жилого дома, уплату первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита, погашение ранее взятого кредита. С 2019 года появилась возможность направить социальную выплату на участие в долевом строительстве жилья, внеся средства на счет эскроу.

Кроме того, медицинским работникам в Тульской области предоставляется поддержка на улучшение жилищных условий. Это две программы льготного ипотечного кредитования и социальная выплата медицинским работникам до 35 лет, которая может использоваться для погашения процентов по ипотеке.

В регионе сформирован специализированный жилищный фонд, который призван обеспечить жильем медицинских работников.

ИСТОЧНИК KP.RU