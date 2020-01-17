В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка

17 Янв. 2020 2020-01-17T17:39:59+03:00

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В здании въездной башни Богородицкого дворца-музея и парка открылась выставка «История Богородицка от города крепости до «цветника» императрицы». Экспозиция посвящена истории города.

Башня была построена в 18 веке неизвестным архитектором. Первоначально ее использовали под волостную канцелярию.

Позже башню включили в ансамбль дворцового комплекса, в ней устроили колокольню Казанской церкви.

В годы войны башня пострадала, как и весь графский дворец. Архитектуру ансамбля восстанавливали по фотографиям.

Для посетителей усадьбы вход в башню-колокольню был раньше закрыт.

ИСТОЧНИК KP.RU