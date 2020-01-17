В здании въездной башни Богородицкого дворца открылась выставка
В здании въездной башни Богородицкого дворца-музея и парка открылась выставка «История Богородицка от города крепости до «цветника» императрицы». Экспозиция посвящена истории города.
Башня была построена в 18 веке неизвестным архитектором. Первоначально ее использовали под волостную канцелярию.
Позже башню включили в ансамбль дворцового комплекса, в ней устроили колокольню Казанской церкви.
В годы войны башня пострадала, как и весь графский дворец. Архитектуру ансамбля восстанавливали по фотографиям.
Для посетителей усадьбы вход в башню-колокольню был раньше закрыт.
ИСТОЧНИК KP.RU